В Петербурге прорвало трубопровод, на улицу хлынула горячая вода, три человека обварились кипятком

11:26, 26 ноября 2024, ПАИ

Горячая вода разлилась на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге после прорыва трубопровода около 3:00 26 ноября. Три человека попали в больницу с ожогами ног, пишет «Фонтанка.ру».

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. По данным комитета по здравоохранению, опасных для жизни ожогов у пациентов нет – все травмы лёгкие.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили, что их специалисты находятся на связи с пострадавшими и окажут всю необходимую помощь в лечении и реабилитации.

Сейчас теплоснабжение близлежащих зданий ограничено, горячую воду подают в штатном режиме. Ремонт на трубопроводе планируют завершить к полуночи.

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга организовала проверку. В ходе неё надзорные органы дадут оценку соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ, а также действиям уполномоченных должностных лиц.