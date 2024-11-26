Полиция Пскова проверила иностранных студентов ПсковГУ
Сотрудники УМВД России по Псковской области при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие в общежитиях ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Полиция проверила документы у 130 иностранных студентов, проживающих в пяти общежитиях университета. Цель рейда заключалась в выявлении нарушений порядка пребывания иностранных граждан в России. Нарушений миграционного законодательства выявлено не было.
Полицейские также рассказали иностранцам о порядке получения разрешений на временное проживание, вида на жительство, а также разрешения на временное проживание для обучения и получения гражданства РФ.
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