Полиция Пскова проверила иностранных студентов ПсковГУ

11:52, 26 ноября 2024, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие в общежитиях ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция проверила документы у 130 иностранных студентов, проживающих в пяти общежитиях университета. Цель рейда заключалась в выявлении нарушений порядка пребывания иностранных граждан в России. Нарушений миграционного законодательства выявлено не было.

Полицейские также рассказали иностранцам о порядке получения разрешений на временное проживание, вида на жительство, а также разрешения на временное проживание для обучения и получения гражданства РФ.



