Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Александру Михнову открыли в Пскове
Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества (посмертно), гвардии ефрейтору Александру Михнову открыли в школе № 1 имени Леона Поземского в Пскове сегодня, 26 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ
Открыли доску героя его супруга Наталья и старший сын Дмитрий.
«Пока мы помним наших героев, память о них всегда будет в наших сердцах. Александр погиб, защищая свою Родину. Нам нужно им гордиться», – отметил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.
Александр Михнов родился в 1994 году в Пыталово. В 2010 году окончил 9 классов школы №1.
Подписав контракт, служил водителем-механиком БТР. С 24 февраля 2022 года принимал участие в спецоперации. С 27 мая 2022 числился пропавшим без вести.
Спасая своих боевых друзей, он погиб 22 мая 2022 года в бою на территории ЛНР.
За мужество и героизм, проявленные во время спецоперации, награжден орденом Мужества (посмертно).