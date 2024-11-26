«Завод Оконная мануфактура» предлагает псковичам «закрыть все проёмы»

15:23, 26 ноября 2024, ПАИ

«Завод Оконная мануфактура» предлагает псковичам «закрыть все проёмы».

«Строительство нового дома – хлопотное занятие, так как окна и двери должны хорошо сохранять тепло, то есть экономить бюджет на отоплении. Помимо этого, они должны быть удобными, надёжными и красивыми. И хорошо, если всё это получится заказать в одной компании. «Завод Оконная мануфактура» предлагает решение по принципу «закрываем все проёмы». Это сэкономит время и деньги при подборе, установке и обслуживании конструкций», – подчеркнули на предприятии.

Также «Завод Оконная мануфактура» занимается продажей и установкой гаражных ворот, роллет и автоматики от производителей «Алютех» и «Дорхан».

«Гаражные секционные ворота – одно из самых популярных и современных решений для гаражей, коттеджей и паркингов», – отметили в компании.

Такие ворота экономят пространство, максимально удобны в эксплуатации, безопасны. Управлять воротами можно либо вручную, либо с помощью пульта дистанционного управления. Чтобы заехать в гараж или выехать из него, вам нужно сделать всего одно действие – нажать кнопку на пульте. Автоматизация ворот избавит вас от лишних забот и сэкономит время. Более того, ворота, оборудованные электроприводом, прослужат вам дольше за счет более плавного хода.

«Не упустите возможность воспользоваться специальным предложением до конца года. При покупке гаражных ворот с автоматикой монтаж электропривода будет бесплатным», – уточнили в компании.

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Адрес: Псков, улица Ижорского Батальона, 24, к. 3. Телефон: 8 (8112) 50 00 11.

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