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«Завод Оконная мануфактура» предлагает псковичам «закрыть все проёмы»

«Завод Оконная мануфактура» предлагает псковичам «закрыть все проёмы».

«Строительство нового дома – хлопотное занятие, так как окна и двери должны хорошо сохранять тепло, то есть экономить бюджет на отоплении. Помимо этого, они должны быть удобными, надёжными и красивыми. И хорошо, если всё это получится заказать в одной компании. «Завод Оконная мануфактура» предлагает решение по принципу «закрываем все проёмы». Это сэкономит время и деньги при подборе, установке и обслуживании конструкций», – подчеркнули на предприятии.

Также «Завод Оконная мануфактура» занимается продажей и установкой гаражных ворот, роллет и автоматики от производителей «Алютех» и «Дорхан».

«Гаражные секционные ворота – одно из самых популярных и современных решений для гаражей, коттеджей и паркингов», – отметили в компании.

Такие ворота экономят пространство, максимально удобны в эксплуатации, безопасны. Управлять воротами можно либо вручную, либо с помощью пульта дистанционного управления. Чтобы заехать в гараж или выехать из него, вам нужно сделать всего одно действие – нажать кнопку на пульте. Автоматизация ворот избавит вас от лишних забот и сэкономит время. Более того, ворота, оборудованные электроприводом, прослужат вам дольше за счет более плавного хода.

«Не упустите возможность воспользоваться специальным предложением до конца года. При покупке гаражных ворот с автоматикой монтаж электропривода будет бесплатным», – уточнили в компании.

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/alutech_pskov.

Адрес: Псков, улица Ижорского Батальона, 24, к. 3. Телефон: 8 (8112) 50 00 11.

Реклама. ООО «Завод Оконная мануфактура». ИНН 6027139459. LjN8Ju3ZZ

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