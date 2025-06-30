Директор завода «Псковский гончар» стал гостем «Серебряного дождя». Главное

16:59, 30 июня 2025, ПАИ

Директор завода «Псковский гончар» Константин Хлебников стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 июня.

Главное из эфира:

новый музей планируют открыть на заводе «Псковский гончар»;

на предприятии уже проводят экскурсии и планируется проведение мастер-классов, для этого оборудовали помещение;

на заводе выполняют различные индивидуальные заказы. «Из последнего мы создавали изделия для мероприятия в Пушкинских Горах – это был образный барельеф Пушкина на чашках», – отметил Константин Хлебников;

туристы в Псковской области любят нестандартные керамические изделия. «Китайским ширпотребом уже всё забито, и это никому не интересно. Люди любят что-то небольшое и индивидуальное. Это магниты, чашки, бокалы, плакетки», – отметил гость студии;

покупатели предпочитают изделия светлых тонов и в минималистичном стиле;

основным конкурентом в этом деле являются Китай, Турция и Вьетнам.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».