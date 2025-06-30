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Общество

Команда Псковской области боролась за звание «Сильнейший пожарный»

Команда ГУ МЧС России по Псковской области приняла участие в VII открытых соревнованиях «Сильнейший пожарный» в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

  • Соревнования «Сильнейший пожарный»
    Фото: пресс-служба МЧС России
  • Соревнования «Сильнейший пожарный»
    Фото: пресс-служба МЧС России
  • Соревнования «Сильнейший пожарный»
    Фото: пресс-служба МЧС России
  • Соревнования «Сильнейший пожарный»
    Фото: пресс-служба МЧС России
  • Соревнования «Сильнейший пожарный»
    Фото: пресс-служба МЧС России
  • Соревнования «Сильнейший пожарный»
    Фото: пресс-служба МЧС России
  • Соревнования «Сильнейший пожарный»
    Фото: пресс-служба МЧС России
  • Соревнования «Сильнейший пожарный»
    Фото: пресс-служба МЧС России
  • Соревнования «Сильнейший пожарный»
    Фото: пресс-служба МЧС России

В этом году в состязаниях приняли участие 12 команд. Пожарные соревновались в тандеме, командной эстафете и командном зачёте. В этом году участников поделили на две группы – «Лидер» и «Вызов». Борьба за звание сильнейших включала в себя комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок за минимальное время в полном снаряжении.

«Команда ГУ МЧС России по Псковской области достойно представила свой регион, продемонстрировав командный дух и хорошую подготовку сотрудников», – отметили в пресс-службе.

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