Команда Псковской области боролась за звание «Сильнейший пожарный»

17:00, 30 июня 2025, ПАИ

Команда ГУ МЧС России по Псковской области приняла участие в VII открытых соревнованиях «Сильнейший пожарный» в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России



Фото: пресс-служба МЧС России

















В этом году в состязаниях приняли участие 12 команд. Пожарные соревновались в тандеме, командной эстафете и командном зачёте. В этом году участников поделили на две группы – «Лидер» и «Вызов». Борьба за звание сильнейших включала в себя комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок за минимальное время в полном снаряжении.

«Команда ГУ МЧС России по Псковской области достойно представила свой регион, продемонстрировав командный дух и хорошую подготовку сотрудников», – отметили в пресс-службе.