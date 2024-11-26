Псковичка выиграла золото на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках

15:23, 26 ноября 2024, ПАИ

Псковичка Ангелина Семёнова стала победительницей всероссийских соревнований по гребле на байдарках среди спортсменок до 24 лет, которые проходят в Краснодаре, передаёт корреспондент ПАИ.

Ангелина Семёнова успешно квалифицировалась в финальный заезд на дистанции 500 метров, где одержала уверенную победу. Второе место досталось спортсменке из Саратовской области Елизавете Янучек, а замкнула тройку лидеров представительница Свердловской и Тульской областей в параллельном зачёте Анастасия Леонтьева.

На проходящем параллельно первенстве России до 19 лет псковичка Елизавета Кожевина на дистанции 500 метров стала четвёртой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».