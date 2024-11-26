Гепарда привлекли к поиску взрывчатки в Пскове

16:29, 26 ноября 2024, ПАИ

Рейд по обнаружению взрывчатых устройств и веществ на прилегающей к Псковскому филиалу Университета ФСИН России территории провела старший инструктор-кинолог СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Полина Иванова, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала вуза.

У собаки Гепард большой опыт работы по выявлению взрывчатых веществ, она пользуется доверием в силовых ведомствах. В мае 2024 года она успешно продемонстрировала свои навыки на чемпионате ФСИН России, где стала победителем в поиске взрывчатых веществ в отдельно стоящем предмете.

«Специальная собака по поиску взрывчатых веществ должна точно, не прикасаясь к предмету, показать конкретное место нахождения взрывчатого вещества. Если четвероногий помощник ничего не нашёл, как в случае сегодняшнего рейда, стало быть, ничего нет. Обеспечение безопасности – одна из главных составляющих нашей службы», – отметила Полина Иванова.

Напомним, что профилактические рейды по антитеррористической защищённости в образовательной организации – традиционные. Кроме профилактической составляющей, нахождение кинологов разных силовых ведомств на территории Псковского филиала Университета ФСИН России позволяет курсантам познакомиться с практической деятельностью служб, что имеет большую значимость в освоении профессии.