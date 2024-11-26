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Общество

Мемориальную доску в память о герое СВО открыли в школе Острова

Митинг, посвящённый открытию мемориальной доски погибшему в ходе специальной военной операции Александру Добрынину, прошёл у школы № 4 в Острове. Об этом пишет газета «Островские вести».

Мемориальную доску в память о герое СВО открыли в школе Острова. Фото здесь и далее: Анастасии Гольцман

На митинге, где почтили память военнослужащего, присутствовали члены его семьи и друзья, педагоги, представители управления образования Островского района, Собрания депутатов, а также учащиеся и сотрудники четвёртой школы.

Перед присутствующими на памятном мероприятии выступили председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан и военный комиссар города Острова, Островского, Палкинского и Пыталовского районов Алексей Долженко. Учащимся школы есть на кого равняться и с кого брать пример мужества и героизма, отметили они.

«Александр Добрынин – это пример настоящего русского воина и защитника своей страны. На поле боя проявляются качества человека, о которых в повседневной жизни, быть может, он и сам не знал раньше. Именно там человек по-настоящему узнает себя и в трудную минуту принимает непростое решение – отдать свою жизнь, чтобы все его родные и близкие жили на родной земле долго и счастливо. Александр навсегда останется с нами в наших сердцах, потому что герои не умирают. Они в памяти нашей живут!» – сказал Александр Обризан.

«После выпускного он поступил в военное училище, которое успешно окончил. С самого начала специальной военной операции Александр не стоял в стороне и помогал нашим солдатам, активно занимаясь волонтерской деятельностью и выезжая за «красную» черту, а потом принял непростое и мужественное решение отправиться добровольцем и помочь нашим людям приблизить победу», – рассказала Татьяна Леонова, классный руководитель Александра Добрынина.

Почётное право открыть мемориальную доску на фасаде школы было предоставлено матери Александра – Татьяне Добрыниной.

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