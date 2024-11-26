Строители завершают укрепление стен и фундаментов в Псково-Печерском монастыре

20:42, 26 ноября 2024, ПАИ

Реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Архитектурный ансамбль Псково-Печерского монастыря» продолжаются. Рабочие завершают укрепление стен и фундаментов, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Также продолжается реставрация кладки, расчистка швов, вычинка, камнеукрепление», – отметили в АНО «Возрождение».

По словам экспертов, особенности ограды Псково-Печерского монастыря определяются сложностями рельефа местности. Монастырь занимает склоны глубокого оврага, по дну которого протекает ручей Каменец. Стены, идущие вниз по склону, имеют ступенчатую форму.

Ограда, построенная в 1558–1566 годах, сначала имела шесть башен, позже появились ещё четыре. На данный момент ограда имеет девять башен. Длина крепостных стен составляет 810 метров.

Отметим, проект сохранения памятников Псково-Печерского монастыря, который реализуется по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», включает 17 объектов культурного наследия периода XVI–XIX веков.