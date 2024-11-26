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Строители завершают укрепление стен и фундаментов в Псково-Печерском монастыре

Реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Архитектурный ансамбль Псково-Печерского монастыря» продолжаются. Рабочие завершают укрепление стен и фундаментов, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Строители завершают укрепление стен и фундаментов в Псково-Печерском монастыре. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Также продолжается реставрация кладки, расчистка швов, вычинка, камнеукрепление», – отметили в АНО «Возрождение».

По словам экспертов, особенности ограды Псково-Печерского монастыря определяются сложностями рельефа местности. Монастырь занимает склоны глубокого оврага, по дну которого протекает ручей Каменец. Стены, идущие вниз по склону, имеют ступенчатую форму.

Ограда, построенная в 1558–1566 годах, сначала имела шесть башен, позже появились ещё четыре. На данный момент ограда имеет девять башен. Длина крепостных стен составляет 810 метров.

Отметим, проект сохранения памятников Псково-Печерского монастыря, который реализуется по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», включает 17 объектов культурного наследия периода XVI–XIX веков.

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