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Общество

В Палкино состоялась встреча инвалидов по зрению, приуроченная к Международному дню слепых

В Палкино состоялась встреча инвалидов по зрению, приуроченная к Международному дню слепых. Об этом глава Палкинского района Ольга Потапова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Палкино состоялась встреча с инвалидами по зрению, приуроченная к Международному дню слепых. Фото здесь и далее со страницы Ольги Потаповой в соцсети «ВКонтакте»

В этом году Псковская областная организация общества слепых отмечает своё 80-летие: она была основана в 1944 году. Инициатором проведения мероприятия выступило руководство Стругокрасненской местной организации Всероссийского общества слепых. На встрече присутствовали председатель организации Борис Куйбин и секретарь Анастасия Куйбина.

Борис Куйбин рассказал об истории основания Всероссийского общества слепых и о председателях, сменившихся за эти годы. Он также отметил активное развитие молодёжной деятельности организации. По его словам, регулярно проводятся областные мероприятия по теннису, дартсу, настольным и интеллектуальным играм. После этого он поблагодарил членов организации и вручил им благодарственные письма.

Участница встречи Людмила Иванова вручила присутствующим подарки ручной работы. «На протяжении всей встречи царила тёплая и дружеская атмосфера», – отметила Ольга Потапова.

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