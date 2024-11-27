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Происшествия

До двух лет тюрьмы грозит жителю Бежаницкого района за кражу денег из банкомата

До двух лет тюрьмы грозит жителю Бежаницкого района за кражу денег из банкомата, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в сентябре 2024 года 47-летний мужчина находился в здании одного из банков в Бежаницах. Там он увидел в купюроприемнике банкомата купюру в пять тысяч рублей, оставленную предыдущим посетителем банка. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина похитил купюру и скрылся. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Теперь житель Бежаницкого района обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы до 2 лет.

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