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Происшествия

Незаконные табак и валюту нашли псковские таможенники под одеждой у иностранцев

Пять тайников с незаконным товаром обнаружили таможенники за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Незаконные табак и валюту нашли псковские таможенники под одеждой у иностранцев. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

На таможенном посту МАПП «Бурачки» в кабине въезжающего в Россию тягача, которым управлял гражданин Узбекистана, таможенники нашли 1 600 долларов США. При этом доступ к валюте, спрятанной в автоматической коробке передач, был возможен только через технологическое отверстие.

В другом случае гражданка Молдовы, следуя пешком в Россию, решила скрыть от таможенного контроля 6 400 евро, спрятав их под одеждой.

Кроме того, у пассажирки рейсового автобуса сотрудники таможенного поста МАПП «Шумилкино» нашли 42 пачки табака. Чтобы незаметно провезти их через границу, женщина специально сделала нательную переноску с карманами.

Также пачки сигарет обнаружили в технологической полости железнодорожного вагона сотрудники таможенного поста ЖДПП «Скангали», а сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» – в технологической нише кабины грузового автомобиля.

«Во всех случаях возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров). Не имеет значения ни размер тайника, ни количество товара. В любом случае попытка сокрытия товара от должностных лиц таможенного органа является основанием привлечения к ответственности», – отметил первый заместитель начальника Псковской таможни Денис Партоменко.

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