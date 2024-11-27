734 млн рублей потратили на ювелирные украшения жители Псковской области

11:09, 27 ноября 2024, ПАИ

В этом году с января по сентябрь псковичи потратили на ювелирные украшения 734 млн рублей, сообщили ПАИ в аналитическом центре Sokolov.

Рынок ювелирной розницы Пскова в денежном выражении достиг 529,5 млн рублей, что на 16% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рынок Псковской области в целом вырос на 21% и достиг 734 млн рублей, заняв девятое место по Северо-Западному федеральному округу.

В России же оборот ювелирных украшений вырос в целом на 26,3%, до 312 млрд рублей. В топ-3 по СЗФО вошли Санкт-Петербург (19,2 млрд), а также Калининградская (3,4 млрд) и Мурманская (1,6 млрд) области.

В Псковской области вырос и средний чек на ювелирные украшения. За 9 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 21% и составил 7 567 рублей. Средний чек на ювелирные изделия в Пскове увеличился на 18% и достиг 7 622 рублей.