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Автомобиль протаранил забор после ДТП в Великих Луках

Автомобиль протаранил забор после ДТП в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль протаранил забор в после ДТП в Великих Луках протаранил забор в после ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил забор в после ДТП в Великих Луках протаранил забор в после ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил забор в после ДТП в Великих Луках протаранил забор в после ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил забор в после ДТП в Великих Луках протаранил забор в после ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил забор в после ДТП в Великих Луках протаранил забор в после ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил забор в после ДТП в Великих Луках протаранил забор в после ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил забор в после ДТП в Великих Луках протаранил забор в после ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль протаранил забор в после ДТП в Великих Луках протаранил забор в после ДТП в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Столкновение автомобилей Audi и Volkswagen произошло у дома №3 на улице Торфобрикетной. После этого один из них протаранил забор.

Участники ДТП от медпомощи отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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