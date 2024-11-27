Автомобиль протаранил забор после ДТП в Великих Луках

12:38, 27 ноября 2024, ПАИ

Автомобиль протаранил забор после ДТП в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение автомобилей Audi и Volkswagen произошло у дома №3 на улице Торфобрикетной. После этого один из них протаранил забор.

Участники ДТП от медпомощи отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.