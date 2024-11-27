Главный тренер ФК «Псков» получил травму глаза, после которой необходима замена хрусталика

12:18, 27 ноября 2024, ПАИ

Главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев травмировал глаз во время матча Ночной хоккейной лиги. Теперь псковскому специалисту требуется операция по замене хрусталика, сообщили ПАИ в Федерации хоккея Псковской области.

Игорь Васильев выступает за клуб «Плесков». Во время игры против «Беркута» шайба попала псковичу в глаз. «У Игоря повреждён хрусталик глаза, требуется операция по замене хрусталика», – отметили в Федерации хоккея Псковской области.

Организация предлагает помочь псковскому тренеру, который руководил главными мужскими командами Пскова с 2003 года. Подробная информация здесь: vk.com/paipskov?w=wall-37155277_39988.

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