Главный тренер ФК «Псков» получил травму глаза, после которой необходима замена хрусталика
Главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев травмировал глаз во время матча Ночной хоккейной лиги. Теперь псковскому специалисту требуется операция по замене хрусталика, сообщили ПАИ в Федерации хоккея Псковской области.
Игорь Васильев выступает за клуб «Плесков». Во время игры против «Беркута» шайба попала псковичу в глаз. «У Игоря повреждён хрусталик глаза, требуется операция по замене хрусталика», – отметили в Федерации хоккея Псковской области.
Организация предлагает помочь псковскому тренеру, который руководил главными мужскими командами Пскова с 2003 года. Подробная информация здесь: vk.com/paipskov?w=wall-37155277_39988.
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Главный тренер ФК «Псков» получил травму глаза, после которой необходима замена хрусталика
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