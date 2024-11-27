Любителей «ледового побоища» осудили в Псковском районе
Трое псковичей предстали перед судом за то, что избили своего знакомого возле памятника «Ледовое побоище» на горе Соколихе, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковского района.
Преступление произошло в декабре 2022 года. Молодые люди на почве неприязни ударили своего знакомого несколько раз.
Суд назначил виновникам наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
Приговор суда по пункту «г» части 2 статьи 112 УК РФ пока не вступил в законную силу.
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