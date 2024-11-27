Региональный турнир «Кубок защитников Отечества» проходит в Пскове
Региональный турнир «Кубок защитников Отечества» проходит в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
В соревнованиях участвуют около 50 ветеранов боевых действий из Псковской и Владимирской областей.
Состязания проходят на площадках спорткомплекса «Олимп», стадиона «Машиностроитель» и стрелкового тира ДОСААФ в дисциплинах армрестлинг, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис и волейбол сидя.
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