Региональный турнир «Кубок защитников Отечества» проходит в Пскове

15:35, 27 ноября 2024, ПАИ

Региональный турнир «Кубок защитников Отечества» проходит в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В соревнованиях участвуют около 50 ветеранов боевых действий из Псковской и Владимирской областей.

Состязания проходят на площадках спорткомплекса «Олимп», стадиона «Машиностроитель» и стрелкового тира ДОСААФ в дисциплинах армрестлинг, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис и волейбол сидя.

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