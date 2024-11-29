Проект «Карта туриста» запустили в Псковской области

16:57, 27 ноября 2024, ПАИ

Проект «Карта туриста» запустили в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Он позволяет получить кешбэк на ряд услуг и товаров местных компаний, участвующих в программе лояльности, при оплате картой «Мир», – подчеркнул глава региона.

Чтобы получить кешбэк, нужно зарегистрировать карту на сайте или в мобильном приложении «Привет!».

Все участники программы доступны на туристическом портале Псковской области. В список вошли туроператоры, отельеры и рестораторы, мастера гастрономии, отметил губернатор.