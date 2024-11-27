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Участники Литературного пространства Пскова бесплатно проходят обучение ораторскому мастерству

Уже почти месяц участники Литературного пространства Псков участвуют в курсе ораторского мастерства под руководством педагога Людмилы Масленниковой. На занятиях особое внимание уделяется развитию внутренней свободы, преодолению страха перед аудиторией и раскрытию творческих способностей, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

В рамках полуторачасовых уроков участники выполняют специальные разминки для тела и голосовых связок, обсуждают вопросы и сложности сценической речи, а также слушают занимательные истории из мира кинематографии. Важным аспектом обучения является командная работа, благодаря которой каждый ученик имеет возможность продемонстрировать свои индивидуальные качества и преодолеть застенчивость.

Занятия включают разучивание скороговорок, выполнение артикуляционных упражнений, а также укрепление базовых знаний в области ораторского и актёрского искусства. Важно отметить, что участники проекта проходят обучение бесплатно, а по окончании программы каждый участник получит сертификат.

«Ораторское мастерство – это не только умение правильно говорить, но и способность донести свои идеи до аудитории. Моя задача — помочь ребятам раскрыть свой потенциал и обрести уверенность в собственных силах», – подчеркнула педагог.

Благодаря поддержке профессионального наставника, молодёжь делает шаги к личному росту и совершенствованию своего творческого начала.

Отметим, ученики Людмилы Масленниковой работают актёрами в театрах драмы, театре кукол, кино, радио- и телеведущими, продюсерами, режиссёрами, звукорежиссёрами (в частности, актриса Юлия Пересильд, а также ведущие актёры псковского театра).

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