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Общество

Волонтёров Псковской области приглашают отпраздновать День добровольца

Массовое катание на коньках для волонтёров организуют в честь Дня добровольца 5 декабря. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёров Псковской области приглашают отпраздновать День добровольца. Фото: «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

К участию приглашаются все волонтёры из Псковской области. Регистрация по ссылке на «Добро.ру».

Катания пройдут с 12:15 до 13:30 в Ледовом дворце. Аренда коньков для волонтёров будет бесплатная.

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