Волонтёров Псковской области приглашают отпраздновать День добровольца
Массовое катание на коньках для волонтёров организуют в честь Дня добровольца 5 декабря. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
К участию приглашаются все волонтёры из Псковской области. Регистрация по ссылке на «Добро.ру».
Катания пройдут с 12:15 до 13:30 в Ледовом дворце. Аренда коньков для волонтёров будет бесплатная.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 ноября 2024
Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе «Освободители Европы»
27 ноября 2024
Главврач центра реабилитации «Ручей» Владимир Молдован стал гостем «Серебряного дождя». Главное
27 ноября 2024
Участники «Литературного пространства» в Пскове бесплатно проходят обучение ораторскому мастерству
27 ноября 2024
Пациентов «Ручья» учат находить удовольствие вне наркотиков, азартных игр и алкоголя – Владимир Молдован