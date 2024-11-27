Волонтёров Псковской области приглашают отпраздновать День добровольца

20:07, 27 ноября 2024, ПАИ

Массовое катание на коньках для волонтёров организуют в честь Дня добровольца 5 декабря. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

К участию приглашаются все волонтёры из Псковской области. Регистрация по ссылке на «Добро.ру».

Катания пройдут с 12:15 до 13:30 в Ледовом дворце. Аренда коньков для волонтёров будет бесплатная.