Без осадков прогнозируется в Псковской области 30 ноября

14:26, 29 ноября 2026, ПАИ

Облачно с прояснениями будет в Псковской области 30 ноября. Ожидается погода без осадков, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

На дорогах местами сохранится гололедица. Будет дуть южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –10 до –5 градусов, днём – от –5 до 0 градусов. В Пскове температура ночью будет от –9 до –7 градусов, днём от –4 до –2 градусов.