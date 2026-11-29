Без осадков прогнозируется в Псковской области 30 ноября
Облачно с прояснениями будет в Псковской области 30 ноября. Ожидается погода без осадков, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами сохранится гололедица. Будет дуть южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от –10 до –5 градусов, днём – от –5 до 0 градусов. В Пскове температура ночью будет от –9 до –7 градусов, днём от –4 до –2 градусов.
29 ноября 2026
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