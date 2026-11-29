Память архимандрита Дамаскина чтят в Псково-Печерском монастыре

14:54, 29 ноября 2026, ПАИ

Архимандрита Дамаскина (Сахнюка) вспоминают в Псково-Печерском монастыре сегодня, 29 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе обители.

Архимандрит Дамаскин (в миру Иван Сахнюк) родился в день памяти преподобного Саввы Крыпецкого, 10 сентября 1947 года, в Хмельницкой области в семье крестьянина. В 1971 году он пришёл в Псково-Печерский монастырь, где три года нёс послушание келейника наместника монастыря архимандрита Алипия (Воронова).

Здесь был пострижен в мантию и рукоположен. Перед тем, как стать игуменом Крыпецкого монастыря (1992), отец Дамаскин служил на приходах Псковской епархии. Крыпецкий монастырь был практически разрушен, отцу Дамаскину пришлось одновременно восстанавливать монашескую жизнь и поднимать из руин обитель.

При восстановлении Крыпецкого монастыря игумен Дамаскин с братией обрели святые мощи преподобного Корнилия Крыпецкого. Ныне святые мощи Крыпецких преподобных, Саввы и Корнилия, покоятся в восстановленном Иоанно-Богословском храме монастыря.