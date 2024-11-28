Более двух десятков контрактников из Псковской области оправились на прохождение службы

07:45, 28 ноября 2024, ПАИ

Более двух десятков контрактников из Псковской области оправились на прохождение службы в Вооружённых силах России. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Перед этим кандидаты прошли медицинский осмотр. Впереди их ожидает распределение по местам в зависимости от военно-учётной специальности и уровня подготовки.

«У каждого россиянина есть свои причины идти на службу. Соответственно, у меня есть одна причина, которую я называю, – российский гражданин. Я гражданин России, и это мой долг», – отметил один из военнослужащих.

Добавим, что сегодня при поступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жильё или возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему.

Ещё одна привилегия – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников составляет от 210 тысяч рублей. Также им предоставляется оплачиваемый 30-дневный отпуск. Для псковичей, желающих поступить на службу в Вооружённые силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, дом 38 или по телефону 66-73-45.