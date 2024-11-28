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Стало удобнее и лучше: как работает Псковский детский фонд после переезда

Как работает Псковский детский фонд после переезда в новое место, выяснил телеканал «Первый Псковский».

Благодаря работе организации тысячи детей со всей Псковской области получают поддержку. Недавно организация решилась на переезд – улицу Инженерную, 68.

«После переезда пространство организации преобразилось и стало более комфортным как для волонтеров, так и для подопечных семей. У нас есть отдельная зона, которая закрывается, то есть семья работает наедине с волонтёром и подбирает нужные вещи. У нас также есть примерочная и детский уголок, где ребёнок может поиграть, пока мама занята», – рассказала координатор программ Псковского детского фонда Кристина Елецкая.

Кристина Елецкая. Здесь и далее: скриншот из выпуска телеканала

Вещи, которые приносят неравнодушные жители города, попадают к детям из нуждающихся семей и воспитанникам школ-интернатов. «Мы принимаем детскую и подростковую одежду, обувь, чтобы мы сразу могли их передать в семью, а ребёнок смог бы носить их в школу, детский сад или на прогулки», – подчеркнула Кристина Елецкая.

Одежду необязательно приносить новую, однако она должна быть в хорошем состоянии, чистая и без дырок. Часто не хватает одежды для мальчиков. В фонде также будут рады и игрушкам, добавила она.

«Мы с огромным удовольствием примем как мягкие игрушки, так и конструкторы. Пластиковые игрушки, пазлы и конструкторы всегда просим приносить полностью, чтобы все детальки были на месте. Не хочется, чтобы ребёнок расстроился, когда он начнёт собирать этот пазл и обнаружит, что не хватает деталей», – пояснила Кристина Елецкая.

Помогают Детскому фонду и волонтёры. Например, Оксана Бойкова знакома с организацией много лет. Когда она была многодетной мамой, она находила помощь в его стенах.

Оксана Байкова

Женщина решила помочь и осталась в организации волонтёром. «На добро нужно отвечать добром. Мне в своё время фонд тоже очень помог, а у меня появилось свободное время, которое я могу уделить фонду в этой нелёгкой работе. Я работаю на благо. От этого получаешь удовольствие», – рассказала Оксана Бойкова.

Добавим, что фонд ежегодно проводит и традиционные благотворительные акции, такие как «Здравствуй, школа!», «День защиты детей», новогодние и рождественские праздники. В преддверии Нового года Псковский детский фонд уже начал сбор сладостей, чтобы после вручить их детям со всего региона. Весь декабрь двери организации открыты для неравнодушных псковичей в будние дни с 9:00 до 18:00 на Инженерной, 68.

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