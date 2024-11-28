Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Задержанного в Псковской области крымчанина осудили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Уроженца Крыма задержали сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области в Себежском районе в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Установлено, что мужчина, являясь противником специальной военной операции и находясь в августе – декабре 2022 года на территории Крыма, сделал фото и видео личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооружённых Сил России, а также с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения вышеуказанных объектов. Эти сведения крымчанин передал Вооруженным силам Украины и Службе безопасности Украины, тем самым оказал иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Уголовное дело в отношении крымчанина по статье 275 УК РФ (государственная измена) было возбуждено и расследовано следственным подразделением УФСБ России по Псковской области. Ему назначено наказание в виде двенадцати лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 ноября 2024

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
28 ноября 2024

Псковичка ударила мужа ножом в живот за замечание
28 ноября 2024

Фура вылетела в кювет на трассе в Куньинском районе
27 ноября 2024

Опубликовано видео с места пожара в Островском районе, в котором погибли два ребёнка
27 ноября 2024

В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в Островском районе двух несовершеннолетних
27 ноября 2024

Двое детей погибли в результате пожара в жилом доме в Островском районе
27 ноября 2024

Суд лишил псковичку прав и назначил два штрафа за ДТП на площади Ленина
27 ноября 2024

Детей эвакуировали из горящего дома на улице Советской в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...