Задержанного в Псковской области крымчанина осудили к 12 годам тюрьмы за госизмену

09:26, 28 ноября 2024, ПАИ

Уроженца Крыма задержали сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области в Себежском районе в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Установлено, что мужчина, являясь противником специальной военной операции и находясь в августе – декабре 2022 года на территории Крыма, сделал фото и видео личного состава, военной техники и позиций подразделений Вооружённых Сил России, а также с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения вышеуказанных объектов. Эти сведения крымчанин передал Вооруженным силам Украины и Службе безопасности Украины, тем самым оказал иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Уголовное дело в отношении крымчанина по статье 275 УК РФ (государственная измена) было возбуждено и расследовано следственным подразделением УФСБ России по Псковской области. Ему назначено наказание в виде двенадцати лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.