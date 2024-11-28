Псковичка ударила мужа ножом в живот за замечание

09:59, 28 ноября 2024, ПАИ

Жительница Пскова ударила мужа ножом в живот за сделанное им замечание, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что вечером 16 сентября супруги распивали алкоголь на кухне у себя дома. Их маленький ребёнок в это время спал. После распития алкоголя муж ушёл отдыхать в другую комнату, а его супруга осталась на кухне и продолжила пить спиртное.

Через некоторое время мужчина проходил мимо кухни и увидел, что его жена всё ещё продолжает выпивать. Он сделал супруге замечание. Но жене не понравилось поведение мужа, и между ними завязалась ссора. Во время неё женщина схватила нож и ударила им мужа в брюшную полость. В результате этого мужчине нанесён тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Своими действиями псковичка совершила преступление, предусмотренное пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.