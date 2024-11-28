В Пскове обсудили денежно-кредитную политику Банка России

11:58, 28 ноября 2024, ПАИ

Коммуникационная сессия Банка России, где обсуждались актуальные вопросы денежно-кредитной политики, состоялась в Пскове. На встрече присутствовали представители региональных предприятий, правительства Псковской области, муниципальных органов власти, а также научное сообщество. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России.

Говоря о причинах повышения ключевой ставки, заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров рассказал, что темпы роста цен сильно превышают целевой показатель Банка России. «В ответ на это инфляционное давление Банк России ужесточал денежно-кредитную политику», – объяснил экономист. Поэтому для обеспечения ценовой стабильности ключевая ставка будет находиться на необходимом для этого уровне.

Также специалист отметил высокую инвестиционную активность региона. «За восемь месяцев 2024 года прибыль крупных и средних предприятий в Псковской области выросла на 31 % и составила 23 миллиарда рублей. Для бизнеса – это значительный ресурс для инвестиций», – уточнил Пивоваров.

Экономическая ситуация и динамика цен в Псковской области не остались без обсуждения. Так, участники отметили небольшое замедление инфляции в регионе. В октябре 2024 года она составила 7,6 %, что ниже, чем в сентябре. «Инфляция в регионе остаётся ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу и по России в целом», – рассказал исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Валерий Фролов.

Цель Банка России – инфляция вблизи 4 %, поэтому жёсткость денежно-кредитной политики будет зависеть от скорости возвращения этой цели. Так, по прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 4,5–5 % в 2025 году, а в 2026 году – до 4 %.