Единый способ избрания глав районов и округов утвердили в Псковской области

13:44, 28 ноября 2024, ПАИ

Единообразный способ избрания глав муниципальных образований установлен региональным законодательством. Соответствующий закон на основании инициативы ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания на 39-й сессии сегодня, 28 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В законодательстве закреплена норма, согласно которой глава муниципального образования избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Такой порядок избрания уже действовал для муниципальных и городских округов. Теперь аналогичная процедура установлена и для муниципальных образований, имеющих статус муниципального района. В этом случае глава муниципального образования возглавляет местную администрацию.

Принятый закон направлен на создание единой системы муниципального управления в городских округах, муниципальных районах и муниципальных округах, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и решения вопросов местного значения.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.