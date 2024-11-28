Палкинский район готовится к реорганизации в муниципальный округ

16:44, 28 ноября 2024, ПАИ

Палкинский район готовится к реорганизации в муниципальный округ. Об этом рассказала глава муниципалитета Ольга Потапова в рамках круглого стола, организованного общественным советом при избирательной комиссии региона, сегодня, 28 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Сейчас в районе пять муниципальных образований: городское поселение и четыре волости. По словам Ольги Потаповой, реорганизация может позволить улучшить ситуацию в волостях. «У нас будет понимание, как перераспределить средства и ресурсы, чтобы территория развивалась наилучшим образом», – подчеркнула Ольга Потапова.