Палкинский район готовится к реорганизации в муниципальный округ
Палкинский район готовится к реорганизации в муниципальный округ. Об этом рассказала глава муниципалитета Ольга Потапова в рамках круглого стола, организованного общественным советом при избирательной комиссии региона, сегодня, 28 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.
Сейчас в районе пять муниципальных образований: городское поселение и четыре волости. По словам Ольги Потаповой, реорганизация может позволить улучшить ситуацию в волостях. «У нас будет понимание, как перераспределить средства и ресурсы, чтобы территория развивалась наилучшим образом», – подчеркнула Ольга Потапова.
Напомним, преобразование района в муниципальный округ ведет к упразднению волостных администраций, которые замещаются территориальными отделами. В итоге все финансовые средства аккумулируются в окружном бюджете, что позволяет оперативно решать вопросы на местах, софинансировать программы по развитию местных территорий, участвовать в региональных и федеральных программах.
В Псковской области впервые инициатива о преобразовании районов в муниципальные округа была заявлена два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов и 11 районов.
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