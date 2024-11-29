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Политика

Реализацию муниципальной реформы обсуждают в Пскове

Круглый стол, посвящённый реализации муниципальной реформы в регионе, проходит в Пскове. Дискуссию организовал общественный совет при избирательной комиссии Псковской области, сегодня, 28 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Игорь Сопов. Фото здесь и далее: ПАИ

«Сегодня традиционно избирательная комиссия проводит заседание при общественном совете избирательной комиссии. Это финальное заседание нашего двухгодичного совета. После этого мы будем формировать новый состав», – отметил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

По его словам, заявленная тема встречи особо актуальна в настоящее время.

«Об этом сейчас очень много говорят. Ряд районов преобразовался и получил право называться округами. Главы расскажут, как там налажена жизнь и есть ли нарекания. Кроме того, мы пообщаемся с депутатами облсобрания», – подчеркнул Игорь Сопов.

С точки зрения избирательной системы преобразование в округа – это плюс, уточнил он.

«Мы отказываемся от ряда муниципальных кампаний, которые традиционно проходят при низкой явке. Большое количество избирателей живут за пределами. ДЭГ частично компенсирует это, но у наших избирателей нет такого интереса к муниципальным кампаниям. Явки небольшие, и возникают проблемы с подбором кандидатов», – сказал председатель облизбиркома.

Кроме того, для муниципалитетов преобразование в округа также носит положительный характер, подчеркнул он.

Напомним, в Псковской области впервые инициатива о преобразовании районов в муниципальные округа была заявлена почти два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов и 11 районов.

Отметим, что единообразный способ избрания глав муниципальных образований утвердили в Псковской области. Соответствующий закон приняли депутаты Псковского областного Собрания на 39-й сессии сегодня, 28 ноября.

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