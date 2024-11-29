Реализацию муниципальной реформы обсуждают в Пскове

15:13, 28 ноября 2024, ПАИ

Круглый стол, посвящённый реализации муниципальной реформы в регионе, проходит в Пскове. Дискуссию организовал общественный совет при избирательной комиссии Псковской области, сегодня, 28 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня традиционно избирательная комиссия проводит заседание при общественном совете избирательной комиссии. Это финальное заседание нашего двухгодичного совета. После этого мы будем формировать новый состав», – отметил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

По его словам, заявленная тема встречи особо актуальна в настоящее время.

«Об этом сейчас очень много говорят. Ряд районов преобразовался и получил право называться округами. Главы расскажут, как там налажена жизнь и есть ли нарекания. Кроме того, мы пообщаемся с депутатами облсобрания», – подчеркнул Игорь Сопов.

С точки зрения избирательной системы преобразование в округа – это плюс, уточнил он.

«Мы отказываемся от ряда муниципальных кампаний, которые традиционно проходят при низкой явке. Большое количество избирателей живут за пределами. ДЭГ частично компенсирует это, но у наших избирателей нет такого интереса к муниципальным кампаниям. Явки небольшие, и возникают проблемы с подбором кандидатов», – сказал председатель облизбиркома.

Кроме того, для муниципалитетов преобразование в округа также носит положительный характер, подчеркнул он.

Напомним, в Псковской области впервые инициатива о преобразовании районов в муниципальные округа была заявлена почти два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов и 11 районов.

Отметим, что единообразный способ избрания глав муниципальных образований утвердили в Псковской области. Соответствующий закон приняли депутаты Псковского областного Собрания на 39-й сессии сегодня, 28 ноября.