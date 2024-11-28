Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Заместитель главы Печорского округа: Главу теротдела население видит чаще, чем раньше главу волости

Заместитель главы Печорского муниципального округа Светлана Жирнова высказалась о работе в новой системе МСУ, ТОС и территориальных отделах, которые заместили волостные администрации.

«Главу теротдела население видит чаще, чем раньше главу волости. Сотрудники на местах работают постоянно, в общении с населением, есть время на проведение дополнительных встреч», – сказала она в рамках круглого стола, организованного общественным советом при избирательной комиссии региона, передает корреспондент ПАИ.

Для села очень важны такие инструменты, как ТОС, подчеркнула она. «Это одно из направлений, которым мы активно стараемся заниматься. ТОС – это и есть местное самоуправление», – заключила Светлана Жирнова.

Напомним, в Псковской области впервые инициатива о преобразовании районов в муниципальные округа была заявлена два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов и 11 районов. После преобразования района в округ и превращения волостных администраций в территориальные отделы вместо глав волостей появились теротделения, сотрудники которых являются муниципальными служащими. Сами теротделы являются подразделениями администрации муниципального округа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 ноября 2024

О важности проведения муниципальной реформы в Псковской области высказался Александр Братчиков
28 ноября 2024

Реализацию муниципальной реформы обсуждают в Пскове
28 ноября 2024

Единый способ избрания глав районов и округов утвердили в Псковской области
28 ноября 2024

Установить туристический налог смогут муниципальные образования Псковской области в 2025 году
28 ноября 2024

Создана согласительная комиссия для работы над проектом бюджета Псковской области на 2025 год
28 ноября 2024

Проект бюджета Псковской области на 2025 год принят в первом чтении
28 ноября 2024

Ирина Толмачёва вновь вошла в состав депутатского корпуса Псковского областного Собрания
28 ноября 2024

Депутат предложил ввести ограничения на работу для мигрантов в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...