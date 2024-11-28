Заместитель главы Печорского округа: Главу теротдела население видит чаще, чем раньше главу волости

16:11, 28 ноября 2024, ПАИ

Заместитель главы Печорского муниципального округа Светлана Жирнова высказалась о работе в новой системе МСУ, ТОС и территориальных отделах, которые заместили волостные администрации.

«Главу теротдела население видит чаще, чем раньше главу волости. Сотрудники на местах работают постоянно, в общении с населением, есть время на проведение дополнительных встреч», – сказала она в рамках круглого стола, организованного общественным советом при избирательной комиссии региона, передает корреспондент ПАИ.

Для села очень важны такие инструменты, как ТОС, подчеркнула она. «Это одно из направлений, которым мы активно стараемся заниматься. ТОС – это и есть местное самоуправление», – заключила Светлана Жирнова.

Напомним, в Псковской области впервые инициатива о преобразовании районов в муниципальные округа была заявлена два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов и 11 районов. После преобразования района в округ и превращения волостных администраций в территориальные отделы вместо глав волостей появились теротделения, сотрудники которых являются муниципальными служащими. Сами теротделы являются подразделениями администрации муниципального округа.