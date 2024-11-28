В ряды кадетов вступили учащиеся псковской гимназии
Торжественная церемония вступления в ряды кадетского движения учеников 8-х и 10-х классов прошла в гимназии № 29 Пскова сегодня, 28 ноября. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.
«В торжественной обстановке юные парни и девушки произнесли клятву и получили свои удостоверения. Быть кадетом – значит нести ответственность за свои поступки, стремиться к знаниям и развитию, служить обществу и своей Родине. От всей души поздравляю всех новоиспечённых кадетов! Желаю вам успехов в учёбе, стойкости духа и верного выбора жизненного пути. Пусть ваше будущее будет светлым и полным достижений!» – поздравил учеников Борис Елкин.
Ранее глава города сообщил, что научная детская площадка появится на улице Западной в Пскове.
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