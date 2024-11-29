Итоги работы прокуратуры Пскова в этом году обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая итогам работы прокуратуры Пскова в этом году, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 29 ноября.
На что жаловались псковичи в прокуратуру в этом году и какие меры реагирования приняли псковские прокуроры, рассказывает прокурор Пскова Роман Хотченков.
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