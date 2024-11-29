Итоги работы прокуратуры Пскова в этом году обсуждают в медиацентре ПАИ

14:30, 29 ноября 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам работы прокуратуры Пскова в этом году, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 29 ноября.

На что жаловались псковичи в прокуратуру в этом году и какие меры реагирования приняли псковские прокуроры, рассказывает прокурор Пскова Роман Хотченков.