Псковские студенты и преподаватель лишились миллионов после общения с мошенниками
Около трёх миллионов рублей лишились псковичи после общения с телефонными мошенниками. Среди пострадавших – студенты и преподаватель, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По данным следствия, нескольким жителям Пскова позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов и перевода сбережений на «безопасный счёт» злоумышленники похитили деньги собеседников. Также они предложили дополнительный заработок на интернет-платформе за счёт инвестиций.
Пострадавшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела, ведётся расследование всех обстоятельств произошедшего.
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