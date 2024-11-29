Псковские студенты и преподаватель лишились миллионов после общения с мошенниками

17:26, 29 ноября 2024, ПАИ

Около трёх миллионов рублей лишились псковичи после общения с телефонными мошенниками. Среди пострадавших – студенты и преподаватель, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, нескольким жителям Пскова позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов и перевода сбережений на «безопасный счёт» злоумышленники похитили деньги собеседников. Также они предложили дополнительный заработок на интернет-платформе за счёт инвестиций.

Пострадавшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела, ведётся расследование всех обстоятельств произошедшего.