Утренний рейс самолета Москва – Псков после нескольких переносов вылета отменили

14:52, 29 ноября 2024, ПАИ

Утренний рейс самолета Москва – Псков после нескольких переносов вылета отменили, следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта Внуково.

Самолёт должен был вылететь в 8:00, но рейс перенесли до 9:00, а затем еще несколько раз до 14:30. В итоге рейс окончательно отменили.

Напомним, сегодня в Пскове наблюдается густой туман.