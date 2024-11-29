Утренний рейс самолета Москва – Псков после нескольких переносов вылета отменили
Утренний рейс самолета Москва – Псков после нескольких переносов вылета отменили, следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта Внуково.
Самолёт должен был вылететь в 8:00, но рейс перенесли до 9:00, а затем еще несколько раз до 14:30. В итоге рейс окончательно отменили.
Напомним, сегодня в Пскове наблюдается густой туман.
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