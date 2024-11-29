Самолёт из Москвы снова вовремя не вылетел в Псков
Вылет утреннего самолета по рейсу Москва – Псков задержали на час, следует из данных онлайн-табло столичного аэропорта Внуково.
Самолёт должен был вылететь в 8:00, но рейс перенесли на час. Предполагаемое время вылета – 9:00.
На этой неделе задержки рейса из-за погоды случаются регулярно.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 29 ноября Псковскую область накроет густой туман. Скорее всего, именно он помешал принять самолёт вовремя.
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