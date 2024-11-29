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Общество

Горводоканал завершает реконструкцию коллектора на Максима Горького в Пскове

Подземную реку обнаружил горводоканал при работах на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове. Из-за неё размывается грунт.

Скриншот из видео «Горводоканала»

«Мы провели мероприятие по выбору подрядчика, заложили деньги в инвестпрограмму. Часть работ мы выполнили в прошлом году. В этом году мы увидели, что просадка асфальта продолжается, поэтому мы пошли дальше на следующие участки. Для того чтобы избежать аварийных ситуаций, мы вынуждены укреплять участок за участком», – пояснил руководитель предприятия Константин Болотин.

Представитель подрядчика в свою очередь отметил, что было принято решение присыпать реку щебнем, сделав там отдельную дренажную систему. Сейчас работы находятся почти на завершающей стадии. Их планируют закончить до Нового года.

Видео о ходе работ на этом участке можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/video-184140607_456239453?list=e10c94f5e5f50cce2e.

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