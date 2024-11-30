В микрорайоне Псковкирпич в Пскове ввели в эксплуатацию подземный водозабор

11:08, 30 ноября 2024, ПАИ

Подземный водозабор в микрорайоне Псковкирпич полноценно введён в эксплуатацию. Он будет обеспечивать жителям посёлка безаварийную подачу очищенной артезианской воды. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе горводоканала.

Объект официально сдали и уже подписали акт приёмки. В ноябре также провели обязательные предварительные процедуры перед стартом работы – пробы воды.

По результатам исследования она соответствует нормам СанПиН. Кроме того, специалисты провели обеззараживание резервуаров чистой воды и санацию сетей, которые обеспечивают водоснабжение микрорайона, пояснили на предприятии.

На территории водозабора находятся основная и резервная скважины, насосная станция, станция водоподготовки.

Напомним, раньше микрорайон получал воду из старой скважины завода. Строительство подземного водозабора выполнено в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» для обеспечения населения качественной питьевой водой.

«Объект социально значимый. В перспективе может быть рассмотрен вопрос о подключении к данному водозабору средней школы № 16 и Псковской межрайонной больницы», – подчеркнули в горводоканале.