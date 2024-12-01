Сотрудник регионального следственного управления провёл классный час с псковскими школьниками

19:20, 29 ноября 2024, ПАИ

Старший следователь следственного отдела по городу Пскову регионального следственного управления Антон Быков провёл классный час с учащимися 7-х классов в школе № 9 имени Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Участники поговорили о возрасте наступления административной и уголовной ответственности, наиболее распространённых преступлениях, совершаемых подростками на территории Псковской области. Отдельное внимание уделили вопросам соблюдения школьниками правил дорожного движения, особенно при переходе дороги, а также исключению случаев проведения игр, спортивных занятий непосредственно около дорожного полотна, что представляет угрозу для жизни и здоровья.

Также участники обсудили правила безопасного поведения в сети Интернет: что опасно вступать в переписку с незнакомыми лицами, нельзя сообщать свои личные данные и сведения о членах семьи, информацию о месте жительства, учёбы, времяпровождении, финансовом состоянии семьи и многом другом, что может быть использовано злоумышленниками в преступных целях.

После проведения лекции присутствующие получили ответы на все волнующие вопросы и поделились своим мнением о причинах жестокого поведения несовершеннолетних и влияния окружающей обстановки в семье на взаимоотношения сверстников.

«Беседа получилась очень живой и неформальной. У ребят была возможность задать вопросы относительно специфики работы ведомства», – сказал старший следователь следственного отдела по городу Пскову Антон Быков.