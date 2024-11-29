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Общество

Муниципалитеты Псковской области продолжают работу по сбору материалов для сборника «Солдаты Победы»

В Псковской области завершается работа по сбору и обработке первичных документов для тома книги «Солдаты Победы», посвящённого участникам боевых действий в Афганистане. Заседание областной редколлегии по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги состоялось под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой сегодня, 29 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

​Муниципалитеты ведут сбор информации об участниках боевых действий в Афганистане для «Солдат Победы». Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Секретарь редколлегии Николай Никитенко сообщил, что в рабочую группу поступили материалы почти о 300 человек, а муниципалитеты, в которых насчитывается до 50 ветеранов, уже близки к завершению работы.

В ходе заседания участники обсудили темпы работы над десятым томом книги. Вера Емельянова обратила внимание на необходимость усиления работы редколлегии Опочецкого муниципального округа. Также она поручила провести выездное заседание с организационно-методическими целями в Опочке.

Продолжается работа и над вторым псковским городским томом. Местная редколлегия уточняет информацию и формирует очерки о тех, кто вернулся в Псков с победой.

Вера Емельянова напомнила, что в следующем году страна будет отмечать 80-летие Великой Победы. «Необходимо обеспечить активное участие муниципальных редакционных коллегий в работе по подготовке изданий. Надо сделать живыми имена жителей Псковского края из поколения победителей, которым посвящены статьи разных томов «Солдат Победы». Они должны быть известны. А сами книги необходимо активно использовать для работы с молодёжью и жителями региона», – подчеркнула Вера Емельянова.

Ранее под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялось заседание организационного комитета «Победа», посвящённое подготовке к празднованию 80-летия Победы.

Отметим, в первых двух томах собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящён фронтовикам из Великих Лук, четвёртый – ветеранам из Невельского района, пятый – участникам войны из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящён воинам из Дновского района, седьмой – фронтовикам из Себежского района, восьмой – ветеранам из Островского района, девятый – участвовашим в Великой Отечественной войне уроженцам и жителям Пскова.

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