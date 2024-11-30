Всемирный день домашних животных отмечают сегодня

09:02, 30 ноября 2024, ПАИ

Всемирный день домашних животных отмечают сегодня, 30 ноября. Праздник посвящён всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за братьев наших меньших, сообщает calned.ru.

Девиз дня основан на словах Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

Идея учреждения этого праздника впервые была озвучена в 1931 году на Международном конгрессе сторонников охраны природы во Флоренции (Италия). В то время различные экологические организации и природоохранные общества выразили готовность проводить массовые мероприятия, направленные на формирование у людей чувства ответственности за всё живое на планете, включая домашних животных.