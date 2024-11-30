Тело петербуржца обнаружено в сгоревшем доме в Псковской области
Возгорание жилого дома произошло в деревне Заручевье Стругокрасненского района, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
На месте пожара обнаружено тело 43-летнего мужчины, жителя Санкт-Петербурга.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и СУ СК.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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