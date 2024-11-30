Более 200 классных руководителей из муниципалитетов Псковской области приняли участие в первом региональном ФКР

21:06, 30 ноября 2024, ПАИ

Первый форум классных руководителей прошёл в Великих Луках. Форум стал площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов воспитательной работы в современной школе. Мероприятие собрало более 200 классных руководителей из муниципальных образований Псковской области, а также ведущих экспертов в области педагогики и воспитания на площадке великолукской школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова. Об этом ПАИ сообщили в ПОИПКРО.

Исполнительный директор форума классных руководителей Александра Поблинкова приветствовала классных руководителей, отметив важность подобных мероприятий для профессионального роста и повышения эффективности работы классных руководителей. Также приветственные слова в адрес участников форума звучали от комитета по образованию Псковской области, Великолукской епархии.

В ходе пленарного заседания Александра Поблинкова ознакомила участников форума с функционалом ФКР, с проектами, в которых можно принять участие и проявить себя, представила новые возможности образовательных платформ «Сферум» и «ВКонтакте». С полезными проектами издательства «Просвещение» участников ознакомила руководитель центра методической поддержки издательства Екатерина Анашкина.

Во второй половине дня работало десять тематических секций, посвящённых различным направлениям воспитательной работы

Кроме того, прошли секции, посвящённые таким темам, как внедрение проекта «Разговоры о важном», военно-спортивная подготовка, командная работа в профильных классах, взаимодействие педагогов и родителей, гражданско-патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных ценностей, воспитание детей с ОВЗ и персонально ориентированный подход в воспитании.

«Форум стал ярким событием в жизни псковских педагогов, предоставив площадку для обмена опытом, дискуссий и повышения профессионального уровня классных руководителей», – отметили организаторы.