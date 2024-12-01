Встреча людей с ограниченными возможностями прошла в себежской библиотеке
Накануне Дня инвалидов в районной библиотеке Себежа состоялась традиционная встреча «Уроки веры и добра», организованная председателем Себежского районного общества инвалидов Мариной Кузнецовой и работниками библиотеки. На мероприятие были приглашены люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом пишет газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
«В этот день собралась целевая аудитория, чтобы поговорить о доброте и милосердии, об отношении нашего общества к людям с ограниченными возможностями», – отметили в газете.
С приветственным словом к собравшимся обратилась директор Центра социального обслуживания Себежского района Антонина Михайлова. Творческим подарком стали песни в исполнении Ольги Мутьевой. Сотрудники библиотеки провели развлекательную программу с играми, конкурсами, викторинами.
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