Каких врачей можно пройти во время диспансеризации, напомнили псковичам

11:27, 01 декабря 2024, ПАИ

Каких врачей можно пройти и какие обследования они проведут во время диспансеризации, напомнил комитет по здравоохранению Псковской области.

Комитет напоминает, что людям в возрасте с 18 до 39 лет диспансеризацию следует проходит раз в три года, а людям старше 40 лет рекомендуют обследоваться ежегодно.

Во время диспансеризации каждого, у кого есть полис ОМС, примут терапевт, хирург, кардиолог, эндокринолог, а также гинеколог для женщин и уролог для мужчин. Медицинский осмотр включает в себя анализ крови, спирометрию (оценку лёгочной функции), колоноскопию, флюорографию, измерение внутриглазного давления, а также маммографию для женщин, скрининг на скрытую кровь в кале для людей с 40 лет и определение абсолютного сердечно-сосудистого риска для людей с 40 до 64 лет.

«Регулярные медосмотры помогут сохранить здоровье. Диспансеризация выявит заболевания на ранних стадиях, и врачи вовремя начнут лечение», – напомнили в комитете.

Для того чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Для этого при себе псковичам необходимо иметь паспорт и полис ОМС.