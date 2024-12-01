Соглашение о сотрудничестве заключили школы Псковской области и Белоруссии

12:17, 01 декабря 2024, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве заключили школы Себежского района Псковской области и Верхнедвинского района Витебской области. Об этом пишет газета «Призыв».

Ученики и педагоги Кузнецовской средней школы Себежского района посетили Волынецкую школу Верхнедвинского района Витебской области. Себежане пришли на урок белорусского языка, а затем отправились на экскурсию в музей школы №2 Верхнедвинска и на предприятие «Ян сыродел» с дегустацией сыров.

В ходе визита между учебными заведениями было подписано соглашение о сотрудничестве в области патриотического воспитания. «Впереди у коллективов двух школ совместные мероприятия и новые активности», – отметили в газете «Призыв».