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Общество

Соглашение о сотрудничестве заключили школы Псковской области и Белоруссии

Соглашение о сотрудничестве заключили школы Себежского района Псковской области и Верхнедвинского района Витебской области. Об этом пишет газета «Призыв».

Соглашение о сотрудничестве заключили школы Псковской области и Белоруссии. Фото: Сергей Везовитов

Ученики и педагоги Кузнецовской средней школы Себежского района посетили Волынецкую школу Верхнедвинского района Витебской области. Себежане пришли на урок белорусского языка, а затем отправились на экскурсию в музей школы №2 Верхнедвинска и на предприятие «Ян сыродел» с дегустацией сыров.

В ходе визита между учебными заведениями было подписано соглашение о сотрудничестве в области патриотического воспитания. «Впереди у коллективов двух школ совместные мероприятия и новые активности», – отметили в газете «Призыв».

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