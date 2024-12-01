Подготовка к Дню Победы, страусы в парламенте и выборы в округах - «Тема недели»

13:13, 01 декабря 2024, ПАИ

Новый выпуск «Темы недели», авторской программы Александра Машкарина, традиционно рассказывает о главных событиях прошедших дней. На этот раз в центре внимания рассмотрение проекта бюджета Псковской области в первом чтении, подготовка региона к 80-летию Великой Победы, интервью губернатора Михаила Ведерникоа журналисту Андрею Мамыкину и - вновь - муниципальная реформа: через преломление выборной практики.

Приводим текст программы

Псковская область вместе со всей страной готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. Ветеранов рядом с нами все меньше, все меньше тех, кто помнит ужасы и тяготы войны. И поэтому настолько важно, чтобы память об ужасах той войны, о подвигах наших дедов и прадедов продолжила передаваться из поколения в в поколение. В конце концов, это дело не только и даже не столько государства, сколько дело каждой семьи.

На этой неделе в правительстве региона прошло заседание оргкомитета по празднованию 80-летия Великой Победы. В нынешних геополитических условиях внимание к этой дате в нашем регионе, на мой взгляд, важно вдвойне.

Псковское областное Собрание в четверг п0:15ровело очередную сессию. Один из ключевых вопросов – рассмотрение проекта бюджета Псковской области на 2025 год в первом чтении.

Параметры главного финансового документа в первом чтении выглядят так. Общий объём доходов – 48 млрд 592 млн рублей, расходов – 51 млрд 789 млн рублей. Доходы консолидированного бюджета составляют 56 млрд 234,1 млн рублей, расходы – 59 млрд 431,7 млн рублей.

Обращу внимание, ко второму и третьему чтению эти параметры значительно поменяются. Именно сейчас до регионов доводятся основные параметры поддержки по федеральным программам и национальным проектам. Которые, напомню, с 2026 году, существенно обновятся.

В поддержку проекта бюджета в первом чтении высказались двадцать один депутат из трех фракций – Единой России, ЛДПР и Новых людей. А вот депутаты от КПРФ и Яблока воздержались.

На мой взгляд, когда депутат, априори представляющий интересы своих избирателей, заявляет, что во время голосования по важному вопросу он воздержится – это все равно что спрятать голову в песок. И не важно, какими при этом словами он будет прикрываться. Впрочем, подобным образом те же коммунисты поступают уже не в первый раз. И на мой взгляд это даже хуже, чем голосование против – так бы сразу была понята позиция.

Конечно, может быть, позиция воздержанцев ко второму чтению проекта бюджета изменится. В конце концов, представители всех партий, в том числе и этих, примут участие в работе бюджетной согласительной комиссии.

В предыдущую нашу с вами встречи с вами я рассказывал о том, как проходил Пятый Псковский международный форум. В дни его проведения в Пскове побывал мой коллега журналист Андрей Мамыкин. Когда-то Андрей был латвийским политиком, даже избирался в европарламент. Но затем власти Латвии фактически изгнали его из страны. Им не понравились его симпатии к России и активная гражданская позиция по защите прав русскоязычных жителей Латвии.

Теперь Андрей ведет свой канал в сетях, где рассказывает всю правду о жизни в Латвии, о русофобской политике ее властей.

В дни медиафорума он взял большое интервью у губернатора Псковской области, где речь шла, в том числе и о поддержке в нашем регионе соотечественников-переселенцев. Предлагаю вам посмотреть фрагмент этого разговора.

В Псковской области активно продолжается муниципальная реформа. Все больше районов региона заявляют инициативу о преобразовании в муниципальные округа. Я уже неоднократно рассказывал о том, что представляет из себя новая система местного самоуправления и ее неоспоримых плюсах. А вот избирательная комиссия Псковской области провела круглый стол, на котором эксперты обсудили еще один позитивный момент преобразования в округа – с точки зрения организации выборов.