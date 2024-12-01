Пскович пострадал при пожаре в собственном гараже

14:08, 01 декабря 2024, ПАИ

Пскович пострадал при пожаре собственного гаража из гаражного кооператива на Рижском проспекте Пскова. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»









Прибывшие на место пожарные не только ликвидировали очаг возгорания, но и оказали первую медицинскую помощь пострадавшему. На месте также работают сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.