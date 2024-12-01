До +4 градусов ожидается в Псковской области 2 декабря

18:07, 01 декабря 2024, ПАИ

2 декабря в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -3...+1 градус, днем 0…+4 градуса. Атмосферное давление выше нормы.