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Общество

До +4 градусов ожидается в Псковской области 2 декабря

2 декабря в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -3...+1 градус, днем 0…+4 градуса. Атмосферное давление выше нормы.

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